Oppo Reno8 Pro 5G im Test: Ein Ferrari beim laden

Oppo ist hierzulande zwar noch nicht so geläufig wie Samsung oder Apple. Doch der Hersteller sorgt immer wieder für Aufsehen. So wurde zum Beispiel das erste 5G-Smartphone der Schweiz im Jahr 2019 von Oppo enthüllt. Auch sorgte die Firma schon mit einem Rollhandy für Furore . Weltweit zählt Oppo zu den Top fünf der Handyhersteller. Nun hat das Unternehmen neue Geräte im Angebot: das Reno8 und Reno8 Pro. Die Reno-Serie ist die erfolgreichste Modellreihe des Herstellers.

Design

Akku

Schon in früheren Modellen hat Oppo gezeigt, dass sie der Ferrari des Schnellladens sind. Das ist auch bei den neuen Reno8-Modellen nicht anders. Mit dem mitgelieferten 80-Watt-Netzteil ist das Handy im Nu geladen. Bei unserem Test lud das Gerät in 15 Minuten auf 51 Prozent und in 30 Minuten auf 94 Prozent auf. Mit dem verbauten 4500-mAh-Akku hält das Gerät auch lange durch. Sorgen um die Laufzeit muss man sich mit dieser Kombination also nicht machen. Laut Oppo sind 1600 Ladezyklen garantiert. Bei durchschnittlicher täglicher Nutzung reiche das für vier Jahre aus.