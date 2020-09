Weissrussland : Opposition kündigt Bildung einer Partei an

Die Gegner von Weissrusslands Präsident Alexander Lukaschenko wollen die Partei «Gemeinsam» gründen.

Maria Kolesnikowa will in Belarus zusammen mit anderen Oppositionellen eine eigene Partei gründen. (Archivbild)

Die Regierungsgegner in Weissrussland wollen eine Partei gründen. Das kündigten die führende Oppositionelle Maria Kolesnikowa sowie andere Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko in einem am Montag veröffentlichten Video an. Die neue Partei solle «Gemeinsam» heissen.