Wahlen in Uganda : Oppositionsführer Bobi Wine unter Hausarrest

Nach dem umstrittenen Wahlsieg von Präsdient Yoweri Museveni befindet sich Oppositionsführer Bobi Wine im Hausarrest. Wines Partei kritisiert den Wahlvorgang als «Maskerade».

Der ugandische Oppositionsführer Bobi Wine steht nach Angaben seiner Partei seit der Präsidentschaftswahl unter Hausarrest. Niemand könne Wine besuchen, sagte der Sprecher der Plattform der Nationalen Einheit (NUP), Joel Ssenyonyi, am Sonntag vor Journalisten in Kampala. Die Opposition bezeichnete die am Samstag verkündete Wiederwahl von Präsident Yoweri Museveni als «Maskerade».