Schutzkonzept an Vorlesungen - «Optimal wäre eine Impfpflicht wie an US-Top-Universitäten»

Junge Menschen am stärksten von Neuinfektionen betroffen

«Aus epidemiologischer Sicht ist so eine Forderung durchwegs sinnvoll - gerade angesichts der steigenden Fallzahlen und Hospitalisationen», sagt Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano. Zudem sei die Altersgruppe der Studierenden - 20 - 29-Jährige - zurzeit am stärksten von Neuinfektionen betroffen und hätte bei einer Infektion oft keine Symptome. «Bei der Delta-Variante ist die Viruslast in den Atemwegen höher, was sie hochansteckend macht. In wenig gelüfteten Räumen, in denen die Abstände nicht eingehalten werden können, kann es deshalb leichter zu Ausbrüchen kommen», so Cerny.