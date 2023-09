Mailand: Diese optische Täuschung macht das Netz verrückt

Wenn die Fans in die gleiche Richtung laufen, sieht es so aus, als würde sich die Struktur bewegen.

Das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand, auch San Siro genannt, ist eines der berühmtesten Fussballstadien der Welt und gleichzeitig das grösste Fussballstadion Italiens.



Ein Video geht im Internet viral. Die Auf- und Abgänge im San Siro sind in einer spiralförmigen Anordnung gestaltet. Wenn die Menschenmassen sich gleichzeitig in eine Richtung bewegen, erzeugt dies den Eindruck, als ob die ganze Struktur sich bewegen würde. Tatsächlich ist die Säule jedoch stationär und der Dreheffekt nur eine optische Illusion. Der Effekt entsteht dadurch, dass alle Fans die Säule in der gleichen Richtung und mit der gleichen Geschwindigkeit umrunden.