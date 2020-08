Es handelt sich dabei um das Bakterium Fusobacterium nucleatum, das mit Zahnfleischerkrankungen und Zahnbelag in Verbindung gebracht wird. Gelangt es in den Schritt der Frau bringt es dort die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht, wodurch es zu einer bakteriellen Vaginose kommen kann.

Die genauen Gründe für ein Kippen der Scheidenflora und das Überhandnehmen von ungesunden Mikroorganismen sind nach wie vor unklar. «Wir wissen nur, dass BV ein wirklich komplexes Gebilde mit vielen beitragenden Faktoren ist», so Claudia Estcourt, Sprecherin der British Association for Sexual Health and HIV zur BBC . Das BV-Risiko gilt aber als erhöht, wenn man sexuell aktiv ist, häufig seinen Partner wechselt, mit der Spirale verhütet oder parfümierte Produkte im Vaginalbereich benutzt. Auch das Einführen zweckentfremdeter Gegenstände und Lebensmittel kann das Risiko erhöhen.

Mundbakterien in der Vagina

Von diesem bisher unbekannten Auslöser berichten Forscher der University of California in San Diego nun im Fachjournal «Plos Biology». Das Team um Amanda Lewis hatte in seiner Studie untersucht, welche Auswirkungen Mundbakterien auf Mikroben haben, die in der Vagina leben und wachsen.