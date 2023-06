UPD Bern: Ärztin arbeitet trotz Tätigkeitsverbot

Die Frau betreute demnach ab 2014 – sie war damals selber Anfang 40 – rund zwei Jahre lang einen Jugendlichen mit Autismus im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Freiburg. Laut «Berner Zeitung» verliebte sich die Frau in den jungen Mann, der zu der Zeit gerade volljährig wurde, und wollte eine sexuelle Beziehung mit ihm eingehen. Der Patient weigerte sich aber.

Ärztin schickt monatelang E-Mails und SMS

Als die Mutter des Jugendlichen schwere Vorwürfe gegen die Ärztin erhob, so die «BZ» weiter, verlor diese ihre Stelle. Zu sexuellen Handlungen kam es, als die Ärztin ihn nicht mehr behandelte. Die Rede ist von Oralverkehr bei zwei Gelegenheiten. Einmal davon habe er ihr das angeboten. Im späteren Strafverfahren sagte er aus, dass er dies in der Hoffnung getan habe, sie würde ihn dann endlich in Ruhe lassen.