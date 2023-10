Viktor Orban trifft Wladimir Putin in China

China lobt Ungarns Engagement für «Neue Seidenstrasse»

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Ungarn für seine aktive Teilnahme an der Infrastruktur-Initiative «Neue Seidenstrasse» gelobt. «Wir betrachten Sie als Freund», sagte er bei einem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban am Dienstag in Peking. Ungarn habe sich aktiv an der Errichtung der «Neuen Seidenstrasse» beteiligt und die chinesisch-ungarischen Beziehungen hätten sich ungeachtet der sich ändernden internationalen Lage auf hohem Niveau entwickelt, sagte Xi.

Orban war anlässlich des internationalen Gipfeltreffens der Seidenstrassen-Mitglieder am Montag in der chinesischen Hauptstadt Peking gelandet und hatte noch am selben Tag Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang getroffen. In dem Gespräch sagte er nach chinesischen Angaben, dass sich Ungarn weiter aktiv an der «Neuen Seidenstrasse» beteiligen wolle. Li sagte demnach, China sei gewillt, sein Investitions- und Infrastrukturprojekt an der ungarischen Politik der «Öffnung nach Osten» auszurichten. Ausserdem wolle die Volksrepublik den Bau der etwa 350 Kilometer langen Eisenbahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad intensivieren. Ungarn ist eines von wenigen EU-Ländern, das Mitglied der «Neuen Seidenstrasse» ist. (DPA)