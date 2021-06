Absage der München-Reise : Orban veröffentlicht Statement zu Regenbogen-Debatte

Nach der Absage seines München-Besuches an die Fussball-EM hat sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban in einem Statement geäussert. Der 58-Jährige findet, die Politik solle sich nicht bei der Uefa einmischen.

So kritisierten deutsche Politiker die Uefa, nachdem der Verband ein Stadion in München nicht mit Regenbogenfarben beleuchten wollte.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat an die deutsche Politik appelliert, das Uefa-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. Hier der Wortlaut seiner Aussagen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch:

«In einer idealen, freien Welt sind Frauen gleichberechtigt mit Männern ohne jegliche Einschränkung. Es gibt keinen Rassismus, keinen Antisemitismus und es existiert keine Homophobie. Pädophilie wird aufs Schärfste verfolgt und bestraft. Den uneingeschränkten Schutz von Minderheiten garantiert, wie überall in Europa, der Staat. Die Gesetze zum Schutz von Minderheiten gehören zu den striktesten in Europa.

«Der Staat garantiert Rechte von Homosexuellen und schützt sie»

Aus unserer Sicht ist die Aufklärung der heranwachsenden Kinder eine Aufgabe, die in jedem Fall ins Elternhaus gehört. Wir schützen diese Aufgabe der Eltern. Dagegen ist der Kampf gegen Pädophilie eine Aufgabe des Staates. Er ist hier in der Pflicht, für den besonderen Schutz der körperlichen Unversehrtheit und seelischen Gesundheit der Kinder zu sorgen. Mit dieser Haltung befinden wir uns in der Mitte des europäischen Wertekanons, in der Mitte einer offenen, toleranten Europäischen Union.