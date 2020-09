Seltsames Phänomen in Spanien: Eine Gruppe von neun Orcas hat in den letzten zwei Monaten mehrere Boote angegriffen. Die Wale verfolgten die Segelboote und kamen ihnen dabei äusserst nahe. Bei einer Begegnung mit den Walen wurde sogar ein Mitglied der Boots-Crew verletzt, wie «The Guardian» schreibt. In anderen Fällen wurden Boote massiv beschädigt, zwei haben gar einen Teil ihrer Ruder verloren. Die Schiffs-Crews setzten sogar Notrufe wegen den Orcas ab.