Über 100 Landminen entschärft : Ordensgeschmückte Minenräum-Ratte Magawa stirbt im Alter von 8 Jahren

Trauer um die «Heldenratte» Magawa: Das Tier, das in Kambodscha über die Jahre Hunderte Landminen aufspürte und 2020 mit einer Goldmedaille geehrt wurde, ist im Alter von acht Jahren gestorben.

Im vergangenen Jahr ging sie in den wohlverdienten Ruhestand: Die Riesenhamsterratte Magawa hatte über Jahre aktiv mitgeholfen, Kambodscha von Landminen zu befreien, und hat laut BBC in ihrer Karriere über 100 Landminen und andere Sprengfallen entdeckt. Damit war sie die erfolgreichste Dienstratte der belgischen NGO Apopo . Wie die Organisation mitteilte, ist sie nun gestorben.

In ihrem Leben suchte die in Tansania geborene Magawa so über 140’000 Quadratmeter Land ab: Allein in Kambodscha werden insgesamt sechs Millionen Minen vermutet. Im vergangenen Juni wurde Magawa ins Rentnerdasein entlassen, weil sie wegen ihres Alters «etwas langsamer» geworden war.