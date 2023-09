USA: Mann spaziert in FBI-Büro und gesteht 44 Jahre alten Mord

Vor 44 Jahren habe er in Boston eine junge Frau kaltblütig erschlagen und sich an ihrer Leiche vergangen. Diese Tat gestand er nun freiwillig den Strafverfolgungsbehörden.

1 / 1 Am Montag wurde John Michael Irmer wegen Mordes ersten Grades und schwerer Vergewaltigung angeklagt. Youtube

Darum gehts Ein verurteilter Mörder war seit zehn Jahren auf freiem Fuss.

Nun gestand John Michael Irmer freiwillig einen Mord, den er vor 44 Jahren begangen hatte.

Der 68-Jährige wurde verhaftet.

Ein 68-jähriger Mann spazierte vergangenen Monat in das FBI-Büro in Portland, Oregon, und gestand dort einen 44 Jahre alten, ungelösten Mord. John Michael Irmer schilderte, wie er 1979 mit einer jungen Frau in Boston spazieren ging und sie dann vergewaltigte und erschlug. Daraufhin wurde er inhaftiert, wie CNN berichtet. Und als es am Montag zur Anklage kam, lag auch bereits ein DNA-Test vor, der sein Geständnis bestätigte.

Mord in Boston

Irmer schilderte den Tathergang vor Ermittlern der Mordkommission der Bostoner Polizei, die zum FBI-Büro in Portland gereist waren. Er erzählte, wie er 1979 mit einer jungen Frau namens Susan Marcia Rose spazieren ging. Gemeinsam seien sie in ein Gebäude gegangen, das gerade renoviert worden sei. Dort habe er sie dann mit einem Hammer getötet, indem er ihr damit auf den Kopf geschlagen habe. Daraufhin habe er sich an ihrer Leiche vergangen und sei anschliessend nach New York geflohen.

DNA-Test bestätigt Geständnis

Die Bostoner Polizei konnte den Mörder der jungen Frau nie finden und tappte jahrelang im Dunkeln. Damals wurde gar ein anderer Mann verhaftet und des Mordes an Susan Marcia Rose angeklagt. Er wurde später freigesprochen. Erst 44 Jahre später ist der Mordfall nun also gelöst. Dies gab die Justiz bekannt, als Irmer am Montag wegen Mordes ersten Grades und schwerer Vergewaltigung angeklagt wurde. «Fast 44 Jahre nachdem sie sie so jung verloren haben, werden die Familie und Freunde von Susan Marcia Rose endlich Antworten bekommen», sagte Staatsanwalt Kevin Hayden.

Mörder von Boston ist Wiederholungstäter

Irmer ist ein bereits bekannter Straftäter. Er verbrachte wegen eines Mordes in Kaliforniern bereits 30 Jahre im Gefängnis, war aber seit zehn Jahren wieder auf freiem Fuss, wie er den Behörden selbst mitteilte. Was ihn genau dazu bewegte, den Mord an Susan Marcia Rose nach 44 Jahren zu gestehen, ist nicht bekannt.