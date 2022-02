Österreich : ORF-Chef will ungeimpften Mitarbeitenden das Gehalt streichen

Die allgemeingültige Impfpflicht steht in Österreich kurz vor der Einführung. Der österreichische Rundfunk hat unter Chef Roland Weissmann schon jetzt drastische Einschränkungen für Ungeimpfte beschlossen.

1 / 6 Roland Weissmann will hart durchgreifen, um drohende Ausfälle von Mitarbeitenden zu verhindern. AFP In einer internen Mitteilung informiert der ORF-Chef seine Angestellten über die neuesten Corona-Massnahmen in der Firma. AFP Besonders brisant: Mitarbeitende, die die Impfung verweigern, sollen kein Gehalt mehr bekommen. REUTERS

Darum gehts Eigentlich hätte die Impfpflicht in Österreich bereits auf Anfang Februar eingeführt werden sollen.

Vorwärtsmachen will nun der ORF: Dort sollen Mitarbeitende, wenn immer möglich, im Home-Office arbeiten.

ORF-Boss Weissmann will ungeimpften Mitarbeitenden gar das Gehalt streichen.

Während die österreichische Regierung für die endgültige Annahme der Impfpflicht noch auf die Zustimmung des Bundesrats warten muss, will Roland Weissmann in punkto Corona-Massnahmen hart durchgreifen. In einer internen Mitteilung an alle Mitarbeitenden, die «heute.at» vorliegt, schreibt der neue Chef des österreichischen Rundfunks, dass man auf Kontaktreduktionen und Homeoffice setzen will, um «eine Fülle von infizierten Personen zu verhindern».

Alle immer noch ungeimpften ORF-Mitarbeitenden werden nun von ihrem obersten Chef aufgefordert, sich gemäß der Impfpflicht auch gegen das Coronavirus zu impfen. Wer weder geimpft oder genesen ist, sowie keinen gültigen Test vorlegen könne, werde im Sinne der «Betriebssicherheit bis auf Weiteres im Home Office beschäftigt».

Kein Lohn ohne Impfung

Am brisantesten ist der dritte Punkt in der internen Mitteilung: Weissmann plane, das Gehalt von Personen, die sich ohne ersichtlichen Grund nicht impfen liessen, zu streichen. Wortwörtlich schreibt der ORF-Chef: «Für alle jene Beschäftigten des Unternehmens, die im Home Office aufgrund der konkret ausgeübten Tätigkeit gar nicht eingesetzt werden oder nur teilweise in einem reduzierten Beschäftigungsausmaß ihre Arbeit verrichten können, wird letztmalig eine Übergangsfrist bis zum 14. Februar 2022 für die Fortzahlung des Entgelts festgesetzt.»



Ungeimpfte Mitarbeitende des öffentlich-rechtlichen Senders sollen keinen Lohn mehr erhalten, wenn sie keine Ausnahme im Sinne des Impfpflicht-Gesetzes vorlegen können. Betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen also eine Bescheinigung eines Arztes, dass eine Impfung gegen das Coronavirus bei ihnen aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Impfung oder Kündigung

Wer so etwas nicht vorlegen kann und sich auch nicht impfen lässt, könnte offenbar auch gefeuert werden. Denn Weißmann hält alle Direktionen und Landesdirektoren dazu an, mit den ungeimpften Angestellten «Gespräche über die Modalitäten der Beschäftigung über den 15. Februar 2022 hinaus» zu führen. Das sei der vorrangige Zweck dieser Übergangsfrist, merkt der ORF-Boss an.

