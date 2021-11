Aufgeflogen – ORF ertappt ungeimpfte Wienerin beim Lockdown-Bruch

Angesichts der nach wie vor steigenden Infektionszahlen – allein binnen der vergangenen 24 Stunden wurden in Wien 1230 neue Corona-Fälle gemeldet – sind in Österreich schärfere Massnahmen für Ungeimpfte in Kraft getreten. Diese dürfen ab sofort nur noch zur Arbeit, zu einem Arztbesuch, zum Einkaufen in Supermärkte und Apotheken oder zur Erholung ins Freie.