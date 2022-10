Russland beschiesst Hotel : ORF-Journalist Christian Wehrschütz entgeht in der Ukraine knapp dem Tod

Christian Wehrschütz berichtet für den Österreichischen Rundfunk (ORF) aus der Ukraine. In der Nacht auf Samstag wurde sein Hotel in Nikopol von russischen Granaten getroffen.

In der Nacht auf Samstag wurde das Hotel in der ukrainischen Stadt Nikopol, in dem der ORF-Kriegskorrespondent Christian Wehrschütz (61) untergebracht ist, von russischen Granaten attackiert. Der Angriff sei am Samstagmorgen um zwei Uhr früh erfolgt, wie Heute.at berichtet. Nikopol liegt in der Nähe von Saporischschja, wo das grösste Atomkraftwerk Europas steht.