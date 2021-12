«Er sollte Job nicht dafür verlieren» - ORF-Moderator Rafreider bekommt nun Unterstützung auf Social Media

Seit der « ZiB Nacht »-Sendung von Dienstagabend wird Moderator Roman Rafreider arg kritisiert – und sogar verhöhnt. Der ORF-Star war sichtlich beeinträchtigt, schaffte es nur mit viel Mühe durch die Sendung. Am Mittwoch wurde klar, dass der 52-Jährige unmittelbar vor seinem Einsatz von tragischen Umständen in seinem privaten Umfeld erfahren hatte.

Während e inige Medien in Österreich darüber berichten , dass Rafreiders Vater in vergangenen Nacht auf der Intensivstation ge l egen – und inzwischen verstorben – sei, schreiben andere, dass Bekannte d ies dementierten. So oder so: Rafreider erhält nun auch auf Social Media Unterstützung für den harten Moment, den er gerade erlebt.