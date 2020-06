«Gegen Redefreiheit»

Organisation klagt gegen Trumps Twitter-Verfügung

Eine Organisation, die unter anderen von Google, Facebook, Apple und Microsoft getragen wird, hat in Washington gegen die Verfügung von US-Präsident Donald Trump Klage eingereicht.

So argumentierte die Organisation Center for Democracy and Technology (CDT) am Dienstag. Sie klagte deswegen vor einem Bezirksgericht in der US-Hauptstadt Washington.