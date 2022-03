Autotreffen in Zug : Organisatoren verurteilen das Verhalten der verzeigten Autoposer

An einem Autotuner-Treffen in Zug zeigte die Polizei wegen Lärmbeschwerden vier Fahrer an. Die Organisatoren des Treffens verurteilen das Verhalten der angezeigten Teilnehmer: «Bei unseren Events gilt ein striktes «Gäsele»-Verbot.»