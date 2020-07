Abnehmer gesucht!

Organisatoren von Trucker-Treff bestellen 800 Bratwürste zu viel

Die Veranstalter des Diemtigtaler Truck-Treffs verschätzten sich deutlich bei der Bestellung von Bratwürsten. Eine Anti-Food-Waste-Organisation versucht nun, den Überschuss vor der Tonne zu bewahren – und dürfte Erfolg haben.

50 Lastwagen versammelten sich am letzten Wochenende zum ersten Diemtigtaler Truck-Treff bei der Wiriehorn-Bahn. Die Organisatoren ziehen insgesamt eine positive Bilanz, bloss bei der Berechnung der Verpflegung besteht noch Luft nach oben: So bestellten sie ganze 800 Bratwürste zu viel und blieben auf diesen sitzen, wie sie auf Facebook schreiben.

Wegwerfen kam nicht infrage, also wandten sich die Trucker an Frischer Fritz. Die Thuner Anti-Food-Waste-Organisation rettet Lebensmittel vor dem Abfallkübel. Auch in diesem Fall bot sie sofort Hand, und so werden die Würste seit Mittwochmorgen in der Unteren Hauptgasse verkauft – für 18 Franken à 10 Stück.