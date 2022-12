«Menschenhandel»: «Organisierte Banden» – Bern warnt vor Bettlern aus Osteuropa

Derzeit hat es in der Stadt Bern vermehrt Bettlerinnen und Bettler aus Osteuropa. Dies ist in der Vorweihnachtszeit üblich, wie die Stadt Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Die Bettelnden werden vorwiegend von hierarchisch straff organisierten Banden in die Schweiz geschleust. Das Geld, das diese Personen erhalten, kommt schliesslich ihrer Bande zugute.