Ukraine-Krieg – «Organisierte Kriminalität und Terrorismus könnten zunehmen»

Aus der halben Welt reisen Söldner in die Ukraine, um gegen die russischen Streitkräfte zu kämpfen. Experten befürchten, dass das in Terrorismus und unkontrollierte Gewalt ausartet.

Darum gehts Zahlreiche freiwillige Kämpfer befinden sich auf dem Weg in die Ukraine oder stehen dort bereits im Einsatz.

Es kämpfen Tschetschenen, US-Amerikaner, Tschechen, private Militärs für und gegen die Ukraine.

Das Risiko, dass der Konflikt eskalieren oder in andere und auch ungeahnte Regionen und Themen überspringen könnte, sei gross, sagt Remo Reginold, Direktor des Swiss Institute for Global Affairs (SIGA).

Ausländische Kämpfer zieht es derzeit in Scharen in die Ukraine: Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sind bereits 16’000 Freiwillige auf dem Weg ins Land, um sich am Kampf gegen die russischen Streitkräfte zu beteiligen. «Jeder, der sich der Verteidigung der Ukraine, Europas und der Welt anschliessen will, kann kommen und Seite an Seite mit den Ukrainern gegen die russischen Kriegsverbrecher kämpfen», sagte Selenski. Wie Recherchen von 20 Minuten zeigten, wollen auch Freiwillige aus der Schweiz für die Ukraine in den Krieg ziehen.

Doch mit dem Influx ausländischer Kämpfer wird die militärische Situation in der Ukraine immer unübersichtlicher: So haben sich nicht nur US-Amerikaner, Kanadier, Engländer oder Iren für die «internationale Legion» der Ukraine angemeldet. Auch aus den ehemaligen Ostblock-Staaten – etwa Polen, der Slowakei oder Tschechien – strömen Hunderte Personen ins Kriegsgebiet. Zudem kämpfen Paramilitärs aus verschiedensten Staaten sowohl mit als auch gegen die ukrainischen Streitkräfte (siehe Box).

Der Krieg in der Ukraine setze rein wegen seines Ausmasses und der internationalen Beteiligung enorme Kräfte frei, sagt Cécile Druey, Osteuropa-Historikerin an der Universität Bern. «Diese werden zu einer längerfristigen Destabilisierung der ganzen Region führen – auch in Russland selbst», sagt Druey. «Ich als Kaukasus-Spezialistin habe Angst, dass uns zum Beispiel auch dort, ganz im Süden der ehemaligen Sowjetunion, noch einiges erwarten wird.»

Der Krieg in der Ukraine zeige auf, wie die gesellschaftlichen, militärischen und weltpolitischen Ebenen nicht mehr zu trennen seien, sagt auch Remo Reginold, Direktor des Swiss Institute for Global Affairs (SIGA). Der Aufruf des ukrainischen Präsidenten könne dabei durchaus auch problematisch gesehen werden. «Das Risiko, dass der Konflikt eskalieren oder in andere und auch ungeahnte Regionen und Themen überspringen könnte, ist gross», sagt Reginold. «Mir macht Sorge, dass etwa die organisierte Kriminalität, Terrorismus und Hooliganismus Aufwind erhalten und im Schatten des Krieges parallele Realitäten schaffen.»

«Wem legen diese freiwilligen Kämpfer Rechenschaft ab?»

Problematisch sei auch, dass gewisse westliche Staaten die Ausreise freiwilliger Kämpfer in die Ukraine indirekt oder direkt legitimierten, sagt Reginold. Der Westen schaffe hier einen Präzedenzfall, weil dadurch auch die Sicht der Öffentlichkeit auf diese Kämpfer beeinflusst werde. «Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bald auch Crowdfunding-Aktionen gibt, die solche ‹Konflikttouristen› unterstützen – nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit.»

Hinzu komme, dass sich im Zusammenhang mit dem Kriegsvölkerrecht zahlreiche Fragen stellten. «Wer kontrolliert diese freiwilligen Kämpfer, wem unterstehen sie und wem legen sie Rechenschaft ab?» Was nach dem Krieg mit diesen Kämpfern passiere, sei derzeit unklar. «Ob sie in der Ukraine bleiben oder in ihre Heimatländer zurückkehren – und in welchem mentalen und physischen Zustand sie sich dann befinden – wird derzeit noch ausgeblendet», sagt Reginold. «Dass sich der Westen nicht vehement gegen diese Art des Söldnertums stellt, ist fraglich und wird Konsequenzen haben.»