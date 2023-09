«Es war ein Warten auf den Tod» – Betroffener erzählt

Zur Person

Mathias Brunner, 37, aus Thun, hat 22 Monate lang auf eine Organspende gewartet, 2018 bekam er ein neues Herz. Er nimmt an einem Fussmarsch für die Organspende teil, der letzten Donnerstag in Bern gestartet ist und am Dienstag, 12. September, in Genf ankommen soll. Mathias Brunner engagiert sich heute ehrenamtlich bei einem Catering-Start-up.