SVP will Hälfte der Organspenden verbieten

Nun stimmt das Parlament erneut über eine Revision des Transplantationsgesetzes ab. Dabei geht es um Anpassungen, die unbestritten sind. Einzig ein Antrag der SVP sorgt für Aufsehen: Die Partei will Organspenden nach Herztod verbieten.

Das Parlament berät in der Herbstsession das Transplantationsgesetz, das die Organspende regelt.

Bei einer Organspende gibt es zwei Arten von Tod: Hirntod oder Herztod (siehe Box). Die Organentnahme nach einem Herzkreislauf-Stillstand ist umstritten und steht jetzt im Parlament zur Diskussion. Am Mittwoch entscheidet der Nationalrat über einen Antrag aus der SVP, diese Art von Organspende zu verbieten. Damit würden die Organspenden nach Herztod, die heute 46 Prozent der Organspenden betragen, wegfallen.

Laut Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gibt es zwei Arten, vor einer Organentnahme den Tod eines Menschen festzustellen. «Als Todeskriterium gilt der irreversible Ausfall des Gehirns», dessen Ursachen können sein: Schwere Schädigung des Gehirns, etwa in Folge eines Unfalls oder einer starken Hirnblutung. Es müssen auch Faktoren ausgeschlossen werden, die einen Ausfall des Gehirns nur vortäuschen könnten wie etwa Unterkühlung, Vergiftung durch Medikamente oder gewisse Krankheiten. Tod durch anhaltenden Herzkreislauf-Stillstand, etwa nach einem Herzinfarkt. Dieser führt dazu, dass das Hirn mangels Blutzufuhr keinen Sauerstoff mehr bekommt. In dieser Situation muss mit einem Herz-Ultraschall nachgewiesen werden, dass das Herz stillsteht. Nach einer Wartezeit von mindestens fünf Minuten wird anhand von klinischen Untersuchungen festgestellt, ob die Hirnfunktionen ausgefallen sind. Der Anteil der Organspenden nach Herztod hat stark zugenommen, heute beträgt er 46 Prozent. (blu)



In Deutschland ist die Organspende nach Herztod ganz verboten, in der Schweiz gab es in jüngster Zeit Strafanzeigen wegen vermuteten Verstosses gegen das Transplantationsgesetz.