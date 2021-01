Musiker Phil Collins und die Schweizer Genfer Schmuckdesignerin Orianne Cevey bei einer Spendengala 2017 in Miami: Da war die Welt noch in Ordnung.

Die Scheidungsschlacht zwischen Musiklegende Phil Collins (69) und seiner Ex-Frau Orianne Cevey (46) geht in eine weitere Runde. Wie «Page Six» berichtet soll sie jetzt seine goldenen Schallplatten und Auszeichnungen versteigern. Der Preis der Objekte liege bei bei jeweils knapp 90 Franken. Wieso sie in Oriannes Besitz sind, ist nicht bekannt.

Wie ein Sprecher Ceveys gegenüber«Page Six» offenbar ausrichten liess, ziehe Cevey in ein kleineres Haus und wolle sich Kleidern und Schmuckstücken, die sie nicht mehr trage, entledigen. «Sie hat 5000 Paar Schuhe und nur zwei Füsse – sie kann sowieso nicht alle tragen!», so der Sprecher gemäss «Page Six». Bei ausgewählten Stücken würden 10 % des Erlöses dem Kinderhilfswerk «Never Give Up Foundation» gespendet.