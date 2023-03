Wetter Schweiz: Orkanböen, Regen und Neuschnee erwartet

Wie schon in der vergangenen Woche präsentiert sich die Wetterlage in der Schweiz sehr wechselhaft. Wer Sonnenschein will, muss wohl eine Reise ins Ausland in Kauf nehmen – dort wirds stellenweise aber schon richtig sommerlich.

Darum gehts Bis Sonntag dürfte es in weiten Teilen der Schweiz regnerisch weitergehen.

In den Bergen können sich Skigebiete über ordentlich Neuschnee freuen – bis Montag wird vereinzelt über einen Meter erwartet.

Aufs Wochenende hin kann es zudem auch im Flachland zu stürmischen Böen bis zu 80 Stundenkilometer kommen.

Wer aufs Wochenende hin die erste Grillparty im Garten oder Sport im Freien geplant hat, dürfte wohl enttäuscht werden: Bis zu Beginn der kommenden Woche sorgen wiederkehrende Störungen dafür, dass es weiter nass bleibt und der Regenschirm wohl oder übel griffbereit bleiben muss.

Schneefallgrenze sinkt stark

Im Flachland werden bis Montag etwa 20 bis 40 Millimeter Niederschlag erwartet, in den Bergen können sich Wintersportfans über Neuschnee freuen: Während im Bündnerland vor allem im Süden nur etwa zehn bis 20 Zentimeter erwartet werden, könnte es entlang der Alpen und in den Hochalpen verbreitet eine mehr als einen halben, lokal auch über einen Meter dicke Neuschneedecke geben. Am Freitag liegt die Schneefallgrenze zwischen 1500 und 1800 Metern und sinkt im Laufe des Wochenendes auf 800 bis 1300 Meter.

Zusätzlich zum Regen könnte es aufs Wochenende hin durch starke bis stürmische Winde in weiten Teilen der Schweiz ungemütlich werden. So sind am Freitag im Flachland vielerorts Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern möglich. In den Bergen weht der Wind vielerorts mit etwa 100 Kilometern pro Stunde, auf Gipfeln wie dem Säntis sind auch Orkanböen möglich.

Sommerliche Temperaturen im Ausland

Wenn dir das Wetter hierzulande momentan deutlich zu kalt und nass ist, lohnt sich vielleicht eine Reise ins Ausland. So sollen eine Woche vor Ostern auf der griechischen Insel Kreta am kommenden Wochenende sommerliche Temperaturen um die 27 Grad Celsius herrschen. Es sei «der beste mögliche Beginn für die Urlaubssaison», sagte ein Meteorologe im staatlichen Fernsehen am Donnerstag. Auch in fast allen anderen Regionen Griechenlands sollen die Thermometer in den kommenden Tagen Werte um die 20 Grad zeigen, berichtete das nationale Wetteramt.

Über Ostern sind Hunderte Charterflüge nach Griechenland geplant. Der griechische Tourismusminister Wassilis Kikilias rechnete im Staatsrundfunk mit einem neuen Urlauberrekord im laufenden Jahr. Seinen Angaben nach besuchten Griechenland im Jahr 2022 rund 18 Millionen Touristinnen und Touristen.

