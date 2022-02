Zeynep folgt auf Ylenia : Orkantief in der Schweiz nur am Rande zu spüren

Weiten Teilen Deutschlands droht an diesem Freitag schon der nächste Sturm. Nachdem «Ylenia» erst am Donnerstag viele Bäume umstürzen liess und auf den Strassen zu Unfällen mit einigen Toten und Verletzten führte, kommt von der Nordsee bereits das nächste Orkantief namens «Zeynep».

Auch für Freitag wieder Sturmwarnungen – die Schweiz spürt es nur am Rande, am schlimmsten trifft es die Nordhälfte Deutschlands. imago images/Steffen Unger

«Bei uns in der Schweiz wird Orkan Zeynep nur am Rande zu spüren sein, mit starken Böen in der Nacht auf Samstag», meldet Meteonews auf Twitter.

Viel mehr Wind und Schadenpotential hat Zeynep in Nordwesteuropa. Schwerpunkt dieser neuen schweren Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei vom Freitagnachmittag bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Betroffen seien Teile der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen, hiess es am Donnerstagabend.

In der Nacht zum Freitag soll der Wind erst einmal weiter nachlassen, wie es am Donnerstagabend im DWD-Warnlagebericht hiess. Aber die Ruhe wird wohl nur von kurzer Dauer sein. Zwischen Nordsee und Hochrhein soll der Wind am Freitagvormittag zunehmen, vom Nachmittag an beginnt dann die nächste schwere Sturmlage – von West nach Ost ausgreifend. Für die Nordhälfte Deutschlands rechnet der DWD mit orkanartigen Böen und Orkanböen von 100 bis 140 km/h bis ins Flachland. In der Nacht zum Samstag könne der Wind an der Nordsee und in einigen Hochlagen wahrscheinlich sogar noch heftiger sein.

Mancherorts dürfte auch am Freitag – wie teils schon am Donnerstag – wieder der Schulunterricht beeinträchtigt sein oder ganz ausfallen. So teilte der Landkreis Goslar in Niedersachsen mit, dass die Schüler und Schülerinnen nicht überall befördert werden könnten. Deshalb wurde dort der Präsenzunterricht in allen allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt. Aus Hamburg hiess es, Sorgeberechtigte könnten selbstständig entscheiden, ob ihr Kind zu Hause bleibt, sie sollten dann aber unbedingt die Schule informieren.

Zugausfälle und Verspätungen werden erwartet

Die Deutsche Bahn erwartet bis einschliesslich Samstag Verspätungen und Zugausfälle. Auch noch am späten Donnerstagabend war der Fernverkehr weitgehend eingestellt. «Zwischen Leipzig, Berlin und Hamburg verkehren wieder einzelne ICE-Züge», informierte die Bahn auf ihrer Website und verwies auf «besondere Kulanzregelungen für die Gültigkeit bereits gekaufter Fernverkehrstickets».

Für die deutsche Nordseeküste wird auch für Freitag wieder vor Sturmflut-Gefahr gewarnt. Sturmfluten an sich seien durchaus normal, in der Häufigkeit wie im Moment jedoch schon ungewöhnlich, hatte ein Sprecher des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gesagt. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Auch für die Einsatzkräfte etwa von Polizei und Feuerwehr bedeutet das Herannahen von Orkantief «Zeynep», dass sie nur kurz durchatmen können. Zuvor hatte schon Orkantief «Ylenia» seit Mittwochabend zu Tausenden Einsätzen geführt. So rückte allein die Berliner Feuerwehr bis Donnerstagabend zu rund 1300 Einsätzen aus. Es galt zum Beispiel, umgestürzte Bäume zu beseitigen oder beschädigte Gebäude zu sichern.

Bisher drei Menschen im Sturm verstorben

Mindestens drei Autofahrer in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt starben bei wetterbedingten Unfällen – zwei wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen, ein dritter starb, als sein Anhänger im Sturm auf die Gegenfahrbahn geriet und es dabei zu einem Unfall kam. Glimpflich ging ein Zwischenfall für die Menschen auf einer Hamburger Hafenfähre aus: Auf stürmischer Fahrt über die Elbe zerschlug am Donnerstagmorgen eine grosse Welle die Frontscheiben des Schiffs. Nach Polizei-Angaben wurden drei Fahrgäste leicht verletzt.