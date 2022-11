«Sympathisch und authentisch»: Orlando Bloom und Katy Perry mischen sich in Deutschland unters Volk 

«Beide waren so sympathisch und authentisch und haben sich dank unseres Teams wirklich wohlgefühlt», so Hotelier Gerhard Pohl über die beiden Promis.

«Danke für den Besuch», freut sich auch dieser Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts in Andernach.

Besuch in einem lokalen Café: Die Mitarbeiterinnen sind sichtlich begeistert.

Hoher Besuch im deutschen Andernach: Schauspieler Orlando Bloom (45) und Sängerin Katy Perry (38) waren für einige Tage mit Töchterchen Daisy (2) in der Rheinstadt und mischten sich dabei ganz selbstverständlich unters Volk. So waren sie etwa im Café Wolke 7 zu Gast und machten ein Selfie mit dem Personal. Eine Userin schreibt auf Instagram dazu: «Total surreal, die haben dort ganz normal mit ihrer Tochter gefrühstückt!»

Tipps für Kulinarisches und Shopping erhielt das Hollywood-Traumpaar offenbar direkt bei der Hoteldirektion. «Unvergessen ist bei Orlando das German Frühstück mit Sauerkraut und regionalen Würsten», schreibt Gerhard Pohl, Geschäftsführer der PURS Fine Hotels & Restaurants in Andernach, wo die beiden übernachteten. «Beide waren so sympathisch und authentisch und haben sich dank unseres Teams wirklich wohlgefühlt», so der Hotelier über die beiden Promis.