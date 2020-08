Mangelndes Tracing

Ort der Ansteckung bleibt meist im Dunkeln

Neue Zahlen zeigen: Ansteckungen können in zu vielen Fällen nicht lokalisiert werden. Die Taskforce warnt.

Heerscharen von Beamten in allen Kantonen versuchen die Spuren des Virus zu verfolgen. Der Erfolg ist bescheiden. Das zeigen neuste Zahlen aus den Kantonen, die der «Sonntagszeitung» vorliegen. Die Tracer im Kanton Bern konnten im Juli in 39 Prozent der Fälle den Ort der Ansteckung nicht herausfinden. In Zürich liegt diese Quote sogar bei 65 Prozent.