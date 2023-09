Leser und Leserinnen teilen Standort in der Beziehung

«Ortungsdienste sind ein Beziehungskiller»

Häufig sind es Paare, die diese Funktion nach einem Seitensprung nutzen, nachdem das Vertrauen und die Sicherheit verloren gegangen sind. Der eine Part verlangt, dass man es anmacht, um Kontrolle zu haben und stets zu wissen, wo der andere ist und was er macht.

Unsere Leser und Leserinnen geben grösstenteils Sicherheit als Grund an. Reden sie sich das selbst ein?

Das ist schwierig zu sagen. Die Frage ist, ob sie sich bewusst sind, welchen Preis sie dafür zahlen und was es für die Beziehung bedeutet, wenn man rund um die Uhr weiss, wo der andere ist. Sie wollen Sicherheit, aber es passiert das Gegenteil, denn je mehr ich kontrolliere, desto weniger vertraue ich. Dass man so die gewünschte Sicherheit erlangt, ist ein Trugschluss, denn so funktioniert das nicht. Durch die Überwachung und Kontrolle wird man letztendlich noch unsicherer.