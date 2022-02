Für Dokumentarfilm : Oscar-Gewinner Sean Penn ist in der Ukraine

Der US-Schauspieler befindet sich in Kiew, um einen Film über die russische Invasion zu drehen. Präsident Selenski lobt den Mut von Sean Penn.

«Will der Welt die Wahrheit über die Invasion erzählen»: US-Schauspieler Sean Penn an einer Regierungspressekonferenz in Kiew. (24. Februar 2022)

Der US-Schauspieler und Regisseur Sean Penn befindet sich in Kiew, wo er einen Dokumentarfilm über die von Russland gestartete Invasion drehen will. «Der Regisseur ist eigens nach Kiew gekommen, um alle Ereignisse in der Ukraine aufzuzeichnen und als Dokumentarfilmer der Welt die Wahrheit über die Invasion unseres Landes durch Russland zu erzählen», teilte das ukrainische Präsidialamt am Donnerstag auf Facebook mit.