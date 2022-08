Formel 1 : Supertalent Oscar Piastri (21) wird Alonso-Nachfolger bei Alpine

Oscar Piastri wird in der Saison 2023 neben Esteban Ocon an den Start gehen.

Das Formel-1-Team Alpine hat schnell einen Nachfolger für Ex-Weltmeister Fernando Alonso gefunden. Der Rennstall befördert in der kommenden Saison den australischen Ersatzpiloten Oscar Piastri zum Stammfahrer. Der 21-Jährige werde dann an der Seite des Franzosen Esteban Ocon starten, teilte das Team am Dienstag mit.

Erst am Montag war bekannt geworden, dass der Spanier Alonso im kommenden Jahr zum Rivalen Aston Martin wechselt. Dort ersetzt der 41-Jährige den Deutschen Sebastian Vettel (35), der seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden will.

2 Titel in 2 Jahren

Piastri gilt als Supertalent. Vor zwei Jahren gewann er in seinem ersten Jahr in der Formel 3 gleich den WM-Titel, in der vergangenen Saison wiederholte er dieses Kunststück in der Formel 2. Als Titelträger war er deshalb 2022 nicht mehr startberechtigt und absolvierte die laufende Saison bereits als Ersatzfahrer für Alpine.