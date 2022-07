Inhaftierter Paralympics-Star : Oscar Pistorius trifft Eltern seiner ermordeten Freundin

2015 wurde der unterschenkelamputierte Sportler Oscar Pistorius wegen des Mordes an seiner Freundin schuldig gesprochen. Nun könnte der Rest der Haftzeit in eine Bewährungsstrafe umgewandelt werden.

Der inhaftierte frühere Paralympics-Star Oscar Pistorius hat neun Jahre nach dem Mord an seiner Freundin deren Eltern getroffen. Das Treffen mit den Eltern von Reeva Steenkamp sei Teil seiner Rehabilitation, teilten die südafrikanischen Strafvollzugsbehörden am Freitag mit. Der 35-jährige Südafrikaner hatte am Valentinstag 2013 seine Freundin durch die geschlossene Toilettentür in seinem Haus in Pretoria erschossen.