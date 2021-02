Trauer in Hollywood : Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist gestorben

Der kanadische Oscar-Preisträger Christopher Plummer ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 91 Jahren. Er spielte in unzähligen Filmen mit. Mit 82 wurde er zum ältesten Oscargewinner der Geschichte.

Im Alter von 82 Jahren gewann er 2012 seinen ersten Oscar für eine Nebenrolle an der Seite von Ewan McGregor in «Beginners».

Plummer starb in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut in Anwesenheit seiner Frau Elaine Taylor. gestorben.

Der am 13. Dezember 1929 in Toronto geborene Plummer galt als einer der grossen Charakterdarsteller seiner Generation. Seine lange Karriere wurde 2012 mit einem Oscar für seine Rolle als Hal Fields in dem Filmdrama «Beginners» gekrönt – er wurde so mit 82 Jahren der älteste Oscar-Gewinner der Filmgeschichte.