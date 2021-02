Filmstars werden aufgeteilt : Oscar-Verleihung soll an verschiedenen Standorten stattfinden

Die Oscars sollen auch dieses Jahr vergeben werden. Allerdings dürfte das Dolby Theatre dafür nicht ausreichen. Für die Planung wurde eigens ein Erfolgsregisseur engagiert.

Die 93. Oscar-Verleihung soll in diesem Jahr an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Das Dolby Theatre in Los Angeles, in dem seit 2001 die begehrten Filmpreise vergeben werden, sei nur einer der Veranstaltungsorte, von denen aus die Zeremonie am 25. April live ausgestrahlt werde, sagte ein Sprecher der Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch.