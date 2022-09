Zurich Film Festival: Oscarpreisträger Eddie Redmayne kommt im September nach Zürich

Redmayne vermag es, ein breites Kinopublikum in verschiedenen Genres anzusprechen. So spielt er etwa die Rolle des Newt Scamander in der Fantasy-Filmreihe «Fantastic Beasts», das Arthouse-Publikum kennt ihn aus anspruchsvollen Dramen wie «Trial of the Chicago 7». Für seine Verkörperung des gelähmten Physikers Stephen Hawking in «The Theory of Everything» (2014) gewann er einen Oscar als bester Hauptdarsteller.