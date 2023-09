Osiris Rex: Asteroiden-Staub landet mit Raumsonde auf der Erde

Jetzt sind diese per Fallschirm sicher auf der Erde gelandet.

Eine von der Nasa-Sonde «Osiris-Rex» eingesammelte und nun über der Erde abgeworfene Geröllprobe vom Asteroiden Bennu ist im US-Bundesstaat Utah gelandet. Geschützt von einem Hitzeschild und gebremst von Fallschirmen setzte die Kapsel mit der Probe am Sonntag in der Wüste auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

In 102’000 Kilometern Höhe abgeworfen

Die Nasa-Wissenschaftler im Kontrollzentrum reagierten mit Klatschen und Jubel, als die etwa 46 Kilogramm schwere Kapsel mit einem Durchmesser von etwa 81 Zentimetern drei Minuten früher als geplant auf der Erde aufsetzte. «Osiris-Rex» hatte die Kapsel, die vom Aussehen her an eine Art Salatschüssel mit hohem Deckel erinnert, einige Stunden zuvor in einer Höhe von rund 102’000 Kilometern über der Erde abgeworfen.