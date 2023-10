Narges Mohammadi mit Friedensnobelpreis ausgezeichnet

Das Nobelkomitee in Oslo gab am Freitag bekannt, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Ausgezeichnet wird die Iranerin Narges Mohammadi.

1 / 2 Narges Mohammadi erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. via REUTERS Der Friedensnobelpreis ist der einzige der Nobelpreise, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben wird. IMAGO/Panama Pictures

Die Iranerin Narges Mohammadi wird mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die immer noch in ihrem Heimatland Inhaftierte werde für ihren Kampf für die Rechte von Frauen im Iran geehrt, teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit.



Der diesjährige Friedensnobelpreis würdige auch die Hunderttausenden von Menschen, die gegen die Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen durch das theokratische Regime demonstriert haben.



Die iranische Journalistin und Aktivistin spielte eine zentrale Rolle für den Kampf für Frauenrechte und Meinungsfreiheit in ihrem Land. Dafür wurde sie seit 1998 wiederholt inhaftiert. Seit November 2021 sitzt sie wegen «Propaganda gegen den Staat» in Haft. Das Nobelkomitee verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Iran Mohammadi freilassen werde. Die Vereinten Nationen erklärten, die Verleihung des Preises an die 51-Jährige richte den Blick auf den Mut iranischer Frauen.

Preise sind mit 912’000 Franken dotiert

Im vergangenen Jahr war der Friedensnobelpreis an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki sowie die Menschenrechtsorganisationen Memorial aus Russland und Center for Civil Liberties aus der Ukraine gegangen. Sie waren damit unter anderem für ihren Einsatz für die Zivilgesellschaften in ihren Heimatländern, das Recht auf Machtkritik und den Schutz der Grundrechte der Bürger geehrt worden.

Der Friedensnobelpreis ist der einzige der Nobelpreise, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben wird. In Stockholm waren von Montag bis Donnerstag bereits die Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet worden. Zum Abschluss der diesjährigen Preisbekanntgaben folgt am Montag der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Alle Preise sind diesmal mit elf Millionen Kronen (rund 912’000 Franken) pro Kategorie dotiert.

Die Preisträger der vergangenen zehn Jahre 2022: Mit der russischen Menschenrechtsgruppe Memorial, dem ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheit und dem inhaftierten belarussischen Menschenrechtler Ales Bjaljazki teilen sich «drei herausragende Vorkämpfer für Menschenrechte, Demokratie und friedliche Koexistenz» die prestigeträchtige Auszeichnung. 2021: Die philippinische Journalistin Maria Ressa und der russische Journalist Dmitri Muratow werden für ihren «mutigen Kampf für die Meinungsfreiheit» ausgezeichnet. 2020: Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen bekommt den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen hinsichtlich des «Kampfs gegen den Hunger in der Welt». 2019: Dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed wird wegen seiner «Bemühungen um Frieden» und insbesondere seines «entschlossenen Einsatzes zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea» der Preis zuerkannt. 2018: Der kongolesische Gynäkologe Denis Mukwege und die jesidische Aktivistin Nadia Murad werden für ihre Anstrengungen geehrt, «der sexuellen Gewalt als Kriegswaffe ein Ende zu bereiten». 2017: Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) wird für ihren Beitrag zur Verabschiedung eines historischen Vertrags zum Verbot von Atomwaffen ausgezeichnet. 2016: Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos bekommt in Anerkennung seiner Verdienste um die Beendigung des bewaffneten Konflikts mit der Farc-Guerilla den Friedensnobelpreis zugesprochen. 2015: Der Friedensnobelpreis geht an ein Dialog-Quartett aus vier zivilgesellschaftlichen tunesischen Organisationen, die «entscheidend zum Aufbau einer pluralistischen Demokratie» in Tunesien beigetragen haben. 2014: Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai und der Kinderrechtler Kailash Satyarthi aus Indien werden «für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen und für das Recht aller Kinder auf Bildung» ausgezeichnet. 2013: Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) bekommt für ihre Bemühungen, den Planeten von diesen Massenvernichtungswaffen zu befreien, den Friedensnobelpreis.

