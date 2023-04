Phishing-Betrug: «Oster-Geschenke für Sie» – klick ja nicht auf den Link

Dieser Fake-Wettbewerb macht am Karfreitag in der Schweiz die Runde. Ja nicht auf den Link klicken!

In der Schweiz werden am Karfreitag Phishing-Nachrichten verschickt.

Auf Schweizer Handynummern werden am Karfreitag per Whatsapp Phishing-Nachrichten verschickt. Der Betrug ist als Wettbewerb kaschiert. «Kostenlosen Oster-Geschenkkörben von Lindt - 5000 Gratis-Geschenke für Sie», heisst es wortwörtlich im Text. Wer nicht schon wegen des Grammatikfehlers stutzig wurde, dem müsste der dazu gelieferte Link auffallen – das .ru in der URL ist die länderspezifische Top-Level-Domain Russlands.