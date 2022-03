Corona-Lockerungen : Osterferien am Mittelmeer praktisch ausgebucht

In drei Wochen beginnen in der Schweiz vielerorts die Osterferien. Weil die meisten europäischen Länder auf Lockerungskurs sind, reisen wieder vermehrt Schweizer ins Ausland. Es boomen aktuell vor allem Destinationen am Mittelmeer.

Obwohl die Corona-Zahlen in vielen europäischen Ländern zurzeit wieder steigen, lassen etliche Staaten ihre Corona-Beschränkungen fallen. Für Schweizerinnen und Schweizer sind diese Lockerungen Grund genug, um die Osterferien im Ausland zu verbringen. Der Pauschalreisen-Anbieter Eurobus bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass sie besonders viele Buchungen ans Meer verzeichnen. Klassische Destinationen, wie etwa Italien, sind hoch im Kurs: «Ein paar Tage schön am Strand entlang spazieren oder lecker Essen gehen. Das ist das, was die meisten Kunden aktuell buchen», sagt Eurobus-Leiter Daniel Dicke.

Ein weiterer Boom wird im Sommer erwartet, weil weitere Massnahmen fallen dürften. Eurobus rechnet mit einem Sommer ohne Massnahmen, beziehungsweise mit nur vereinzelten. Der Nachholbedarf bei den Ferien ist bei den Leuten sehr gross, entsprechend hoch sind die Buchungszahlen beim Pauschalreisen-Anbieter jetzt schon.

Für die Einreise nach Österreich, Deutschland und Frankreich gilt die 3G-Regel. Auch Italien zieht ab April nach.