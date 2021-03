Bevor man an Ostern etwa eine Nil-Kreuzfahrt bucht, ist es gut, wenn man sich beim Reisebüro detailliert über die Bedingungen und möglichen Auflagen informiert.

Im Hinblick auf Ostern kommt es für Reisevögel ganz dick: So wurden etwa i n Deutschland die Corona-Massnahmen auf Ostern hin verschärft , der Tourismus wird komplett auf Eis gelegt und Hotels bleiben geschlossen. Ausserdem wird dazu aufgerufen, auf nicht zwingende Reisen ins Ausland zu verzichten.

In Grossbritannien sollen laut « Daily Mail » ab nächstem Montag sogar Bussen bei illegalen Reisen von bis zu 5000 Pfund ausgesprochen werden. Nicht so in der Schweiz. Hier zeigt man sich etwas zurückhaltender . Das Bundesamt für Gesundheit BAG fordert die Bevölkerung aber zur Vernunft auf.