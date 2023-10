Ostermundigen: Junge Berner lässt die Fusion völlig kalt

Die Fusion würde am 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Bernerinnen und Berner zeigen in einer Umfrage von 20 Minuten wenig Interesse an der Abstimmung.

Die Gemeinden Ostermundigen und Bern planen eine Fusion zum 1. Januar 2025. Der Gemeinderat von Ostermundigen sowie der Berner Stadtrat haben bereits ihr Einverständnis gegeben, doch nun liegt der Entscheid bei den Stimmbürgerinnen und –bürgern. Am 22. Oktober findet die Volksabstimmung statt, die darüber entscheidet, ob die Fusion Wirklichkeit wird. In einer Umfrage von 20 Minuten unter jungen Bernerinnen und Bernern wird aber deutlich, dass das Interesse am Thema Fusion in Bern selbst gering ist.