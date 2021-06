Ostermundigen BE - «Ein Polizist befahl mir, die Hände hinter den Kopf zu legen»

Die Polizei rückte am Mittwoch zu einem Grosseinsatz in Ostermundigen aus.

Ab Mittwochmittag war ein grosser Teil der Unteren Zollgasse in Ostermundigen BE wegen eines Polizeieinsatzes weiträumig abgesperrt. Wie ein 20-Minuten-Reporter vor Ort bestätigt, waren mehrere Dutzend Polizeikräfte im Einsatz, unterstützt von der Feuerwehr.

In Ostermundigen lief am Mittwoch ein grösserer Polizeieinsatz.

Mann stösst Drohungen aus und wird festgenommen

In Ostermundigen machen bald wilde Gerüchte über Waffeneinsatz und eine versuchte Entführung die Runde. Kurz vor 15 Uhr löst die Polizei die Sperre allerdings auf und gibt Entwarnung. «Wir haben am Vormittag eine Meldung erhalten, dass ein Mann in Ostermundigen Drohungen gegen Drittpersonen ausgestossen hat», sagt Sprecherin Isabelle Wüthrich zu 20 Minuten. «Aufgrund der unklaren Sachlage – man wusste am Anfang nicht, wo er sich befindet und ob er eine Waffe bei sich trägt – standen auch Spezialdienste der Kantonspolizei Bern im Einsatz.»

Der Mann wurde später lokalisiert, der Polizei gelang es, mit ihm in Kontakt zu treten. «Er wurde in einem Gebäude an der Bernstrasse in Ostermundigen angehalten und für weitere Abklärungen, zusammen mit einer Frau, die sich bei ihm befand, auf eine Polizeiwache gebracht», so Wüthrich weiter.