Ostermundingen: Verwirrung wegen Briefwahlunterlagen

Ein auffälliger Hinweis auf dem Stimmzettel der Fusionsabstimmung sorgt für Verwirrung bei den Stimmberechtigten in Ostermundigen BE. Laut Hinweis muss der Stimmzettel abgestempelt werden, wie «der Bund» berichtet.

Eine Standardvorlage

«Dieser Satz ist seit langem ein Standardtext auf unseren Stimmzetteln», sagt Jürg Kumli, stellvertretender Gemeindeschreiber in Ostermundingen, gegenüber «dem Bund». «Es handelt sich also nicht um ein Versehen der Gemeinde, sondern um das übliche Vorgehen», sagt Kumli. Die Information ist also korrekt, die Briefwahlunterlagen sind dieselben wie im Lokal.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Wahl- und Stimmzettel vom Stimmausschuss abgestempelt werden müssen, da andernfalls die Stimmen als ungültig gelten. Früher ging man am Abstimmungswochenende ins Stimmlokal, was heute seltener vorkommt. In diesem Fall wird der Stimmzettel vor dem Einwerfen in die Urne auf der Rückseite gestempelt, und dieser Vorgang wird vom Stimmausschuss durchgeführt.