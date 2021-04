«Absolut unverständlich» : Osterpause bei Zentren verzögert Impfkampagne

Die Impfstoffe sind schon da, doch sie werden nicht gespritzt: In verschiedenen Kantone sind die Impfzentren über die Festtage geschlossen.

Impfwillige warten in Tallinn in Estland am Karfreitag auf ihre Injektion.

In anderen Ländern wird über Ostern eifrig weitergeimpft, etwa hier in Nordrhein-Westfalen am Samstag.

In Zürich werden die Impfzentren – hier in der Messe Zürich – erst am Dienstag nach Ostern geöffnet.

Immer wieder betonen Experten, wie wichtig eine rasche Durchimpfung der Bevölkerung im Kampf gegen das Coronavirus ist. Bis Ende Juli sollen bis zu 5,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer beide Impfungen erhalten haben. Doch wie die «NZZ am Sonntag» ( Bezahlartikel) nun berichtet, harzt es beim Tempo – und dies ohne Not.

So hat die Schweiz dieser Tage insgesamt gut 400’000 Dosen der beiden Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna erhalten, diese sind aber teils gar noch nicht bei den Kantonen eingetroffen. Laut der Armeeapotheke, die für die Distribution verantwortlich ist, würden Bestellungen bis 15 Uhr jeweils am Folgetag ausgeliefert – selbst an den Wochenenden. Die Kantone hätten also ausreichend Zeit gehabt, sich auf das Impfen an den Festtagen einzustellen.