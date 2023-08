Diverse Einbrüche: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Teufen

Diverse Raubüberfälle sorgten am Wochenende für einen Schaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen. In einem Fall wurden bereits vier Personen verhaftet.

1 / 1 Am Wochenende kam es zu Diebstählen in Teufen und Urnäsch. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Vorfall in Teufen. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer

An diesem Wochenende trieben mehrere Diebe in der Ostschweiz ihr Unwesen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind gegen drei Uhr Unbekannte in ein Edelmetallgeschäft in Teufen AR eingebrochen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden in einer Mitteilung schreibt. Nachdem die Täterschaft die Eingangstüre gewaltsam aufgebrochen hatte, durchsuchte sie den Verkaufsraum und erbeutete Schmuck und Uhren aus den Vitrinen.

Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in einem dunklen SUV-Fahrzeug. Der Wert des Raubguts und der verursachte Sachschaden werden auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt. Die Kantonspolizei bittet Personen, welche im Raum Teufen etwas Verdächtiges, insbesondere im Zusammenhang mit einem dunkelfarbigen SUV-Fahrzeug, gesehen haben, sich beim Regionalpolizeiposten Teufen unter 071 353 93 33 zu melden. «Wir sind froh um jedes Puzzleteil», sagt Marcel Wehrlin, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserhoden, auf Anfrage zu 20 Minuten.

Ladeneinbruch in Urnäsch

Der Einbruch in Teufen markierte den zweiten Vorfall dieses Wochenendes im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Zuvor hatte die Kantonspolizei AR schon über einen Ladeneinbruch in Urnäsch AR berichtet, der sich in der Nacht auf Freitag ereignet hatte. Die Täterschaft drang gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude ein und durchsuchte den Verkaufsraum nach Wertgegenständen. Hierbei wurde ein elektronisches Gerät gestohlen. Die geschätzten Kosten für den entstandenen Sachschaden belaufen sich auf einige Hundert Franken. Zudem berichtet die Kapo AR davon, dass am Wochenende mehrere unverschlossene Autos durchsucht worden sind.

Vier Tatverdächtige festgenommen

Auch im Kanton Thurgau kam es zu einem Raub. Ziel war hierbei aber kein Geschäft, sondern Passanten am Bahnhof Romanshorn TG: Wie die Kapo schreibt, wurde am Freitagabend zwei Männern eine Armbanduhr respektive eine Halskette gestohlen. Unmittelbar daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet, die zur Festnahme und Inhaftierung von vier mutmasslichen Tätern in der Nähe führte. Dabei handelte es sich um einen 19-jährigen Marokkaner, einen 22-jährigen Algerier und zwei Jugendliche. Einer dieser Verdächtigen wurde von Drittpersonen festgehalten.

Ein Teil des gestohlenen Guts konnte konfisziert werden. Die Tatverdächtigen werden von der Staatsanwaltschaft Bischofszell und der Jugendanwaltschaft des Kantons Thurgau angezeigt.