Ostschweiz: Intelligente Werbeplakate vor Migros

«In der Schweiz leisten wir mit unseren cleveren Werbescreens Pionierarbeit», sagt Marc Steiner von Displayactive. In verschiedenen Ostschweizer Einkaufszentren wurden die Werbescreens seiner Firma aufgestellt. Das Besondere an ihnen: Je nach Geschlecht und Alter der Person, die vor dem Screen steht, wird eine andere Werbung angezeigt. Was genau angezeigt wird, darf Steiner auf Wunsch der Werbekunden nicht sagen.

«Das Interesse zieht gerade stark an, noch nutzen aber die meisten Werbetreibenden diese Möglichkeit nicht», ergänzt er und ist davon überzeugt, dass sich die gezielte Werbung ähnlich wie im Internet auch in der realen Welt durchsetzen wird.

Datenschutz

Vorteile der Werbung

Der Vorteil der personalisierten Werbescreens ist, dass sich der Werbeeffekt erhöht. Männer sehen keine Werbung mehr, die an Frauen gerichtet ist, und Alte sehen keine Werbung mehr, die an Junge gerichtet ist. Displayactive sieht in der neuen Technologie die Möglichkeit, ein allgemeines Tabak-Werbeverbot zu umgehen: «Zigarettenwerbung kann so nur an Volljährige ausgespielt werden.»