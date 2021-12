«Die Lage ist ernst» – Ostschweizer Kantone beschliessen erweiterte Maskenpflicht

Die Ostschweizer Kantone möchten die Zahl der Neuansteckungen reduzieren und ein einheitliches Vorgehen in der Ostschweiz sicherstellen, wie sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben, die an der Medienkonferenz vorgestellt wird. Aus diesem Grund haben sie eine erweiterte Maskentragpflicht an Veranstaltungen in Innen- und Aussenbereich, an Fach- und Publikumsmessen sowie Märkten. Auch Weihnachtsmärkte sind davon betroffen. Zudem gilt eine Maskenpflicht in den Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs, zum Beispiel auf dem Perron oder an Bushaltestellen und in Spitälern und Kliniken, Alters- und Pflegeheimen sowie in Wohnheimen für Menschen mit einer Behinderung