«Berset und Co. auf den Stuhl und in jeden Finger einen Eisenzahnstocher reinschlagen. Nicht umlegen. Es muss wehtun und die Wahrheit muss raus ans Volk», diese Nachricht soll ein 49-jähriger Ostschweizer in einer Telegram-Gruppe mit Corona-Skeptikern und Massnahmen-Kritikern geschrieben haben. Dabei ist es nicht geblieben. Wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet, sei deutlich, dass der Mann nicht an gewaltfreien Protestformen interessiert ist. Er habe auch aufgerufen, das Bundeshaus zu sprengen. «Nein, kein Frieden. Jetzt ist es zu spät. Wir müssen alle aufstehen. Das ist Selbstverteidigung – und am besten nix sagen und das Bundeshaus mit C4 sprengen», soll eine weitere Nachricht des Informatikers sein. Bei C4 handelt es sich um die Bezeichnung eines chemisch zusammengesetzten Plastiksprengstoffs.