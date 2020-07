vor 1h

Projektarbeit

Ostschweizer Studentinnen erhalten mit Sexspiel internationalen Award

Estelle Müller und Nina Boschetti haben das Onlinespiel «No Shame In The Game» kreiert. Es soll jungen Mädchen dabei helfen, offener über ihre Sexualität zu sprechen. Dafür haben sie einen internationalen Award erhalten.

von Jil Rietmann

Nina Boschetti und Estelle Müller haben diesen Sommer nicht nur die Höhere Fachschule Visuelle Gestaltung an der Schule für Gestaltung in St. G a llen a bgeschlossen, sondern auch noch den D&AD New Blood Award aus London für die beste Projektarbeit abgeräumt , wie das «St . Galler Tagblatt» berichtet. Das haben sie mit einem Sexspiel geschafft. Ihr Thema war die weibliche Sexualität.

Damit es jungen Mädchen einfacher fällt, über ihre Sexualität zu sprechen, haben die 26-jährige Müller und die 27-jährige Bosch e tti e in Online s piel entworfen. Ihrer Meinung nach fällt es leichter , über die Sexualität zu sprechen, je öfte r man es tut. « Wir dachten, wir übermitteln den jungen Mädchen die Aufklärung spielerisch, was ja auch z ielgruppengerecht ist » , sagt Boschetti zu 20 Minuten. Beim Thema Sexualität gehe es oft nur um Männer, das sexuelle Wohlbefinden der Frauen werde dagegen selten thematisiert.

Hier wird das Online-Sexspiel von Estelle Müller und Nina Boschetti erklärt. Privat

Angefangen hat das ganze Projekt im vergangenen Herbst. Für ihre fünfte Semesterarbeit konnten sich die beiden und ihre Mitschüler für eine von den fünf a usgeschriebenen Aufgaben des D&AD New Blood Award entscheiden. Das Thema weibliche Sexualität hat die zwei jungen Ostschweizerinnen angesprochen. Dann ging es auch schon an die Umsetzung des Spiels. « Wir haben uns dazu entschieden , das Spiel in vier Kategorien zu unterteilen. Es sollte ein Mix aus persönlichen und A ufklärungs f ragen werden » , so Boschetti . Wichtig war ihnen vor allem, dass es keine falschen Antworten auf die Fragen gibt. « Es muss für sich selbst stimmen. »

«No Shame In The Game» als Aufklärungsspiel

Die beiden Studentinnen haben sich dann in die Rolle eines Teenies hinein versetzt und sich selbst gefragt, welche Fragen sie dazumal beschäftigt haben. « Da wir natürlich schon e iniges über das Thema wissen, fragt man sich, was für die Jungen heute interessant ist . Wir haben viel recherchiert und uns in Teenie - Blogs eingelesen , um herauszufinden, was momentan für die jungen Girls wichtig ist » , erzählt Boschetti . Das Endresultat: « No Shame In The Game » , also, kein e Scham im Spiel.

Wie es nun für das Spiel weitergeht und ob es auch realisiert wird, wissen die beiden noch nicht. Neben Estelle Müller und Nina Boschetti haben zwölf weitere Teams eine Arbeit zu dem Thema eingereicht und sind ausgezeichnet worden.

Was sie aber ganz bestimmt erhalten, ist die Auszeichnung in Form eines « Pencils » . « Eigentlich hätte es noch eine Zeremonie gegeben, die fällt wegen Corona aber leider weg » , so Boschetti . Die jungen Frauen könnten sich vorstellen, das Spiel auch unabhängig des Awards zu realisieren. « Das wäre mega cool und könnte in der Schweiz auch ganz gut klappen » , i st sie überzeugt.