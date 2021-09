In Graubünden und Appenzell wird im Abwasser nach dem Virus gesucht

Ein solches könnte nützlich sein: Die Intensivstationen in der Ostschweiz sind bereits stark ausgelastet (Symbolbild).

Die Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz steigen wieder. Parallel dazu nähern sich die Ostschweizer Spitäler ihrer Auslastungsgrenze: In den Kantonen St. Gallen, Thurgau und Graubünden liegt die Auslastung der Intensivstationen bei rund 80 Prozent, wie Statistiken des Bundes zu entnehmen ist. Auffallend ist insbesondere die hohe Prozentzahl an Covid-19-Patienten und -Patientinnen im Kanton St. Gallen mit 46,7 Prozent. Prompt wird nun die Anzahl der Plätze auf der IPS des Kantonsspitals St. Gallen erhöht, wie «FM1 Today» berichtet.